Женщина заработала немалую сумму благодаря гороскопу: каким было предсказание

Американка из Балтимора обожает играть в лотерею. И одержать победу ей помогло предсказание, которое она услышала в гороскопе.

Дело в том, что женщина обычно выбирает билеты Pick 3 или Pick 4 с одинаковыми числами. Но на этот раз предсказание побудило ее изменить свою стратегию.

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По ее словам, гороскоп советовал ей попробовать что-то новое.

Говорилось о введении чего-то нового в распорядок дня, поэтому мне показалось, что это хороший шанс сделать именно это,

– сказала она.

Поэтому, по словам представителей лотереи, вместо того, чтобы купить игру Pick 3 или Pick 4, она приобрела Fast Play за 10 долларов. Она сразу же проверила билет и увидела пару чисел, что совпадала.

"Вдруг все стало очень тихо. В магазине было довольно многолюдно, но я не замечала ничего, кроме этого совпадения и 100 000 долларов", – объяснила счастливица.

Она быстро вернулась домой, чтобы сообщить мужу хорошую новость. Теперь пара планирует использовать эти деньги для оплаты медицинских счетов.

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