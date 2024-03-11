Женщина заработала немалую сумму благодаря гороскопу: каким было предсказание
Источник:Miami Herald
Американка из Балтимора обожает играть в лотерею. И одержать победу ей помогло предсказание, которое она услышала в гороскопе.
Дело в том, что женщина обычно выбирает билеты Pick 3 или Pick 4 с одинаковыми числами. Но на этот раз предсказание побудило ее изменить свою стратегию.
Смотрите также Знак судьбы: мужчина выиграл в лотерею благодаря случайности
По ее словам, гороскоп советовал ей попробовать что-то новое.
Говорилось о введении чего-то нового в распорядок дня, поэтому мне показалось, что это хороший шанс сделать именно это,
– сказала она.
Поэтому, по словам представителей лотереи, вместо того, чтобы купить игру Pick 3 или Pick 4, она приобрела Fast Play за 10 долларов. Она сразу же проверила билет и увидела пару чисел, что совпадала.
"Вдруг все стало очень тихо. В магазине было довольно многолюдно, но я не замечала ничего, кроме этого совпадения и 100 000 долларов", – объяснила счастливица.
Она быстро вернулась домой, чтобы сообщить мужу хорошую новость. Теперь пара планирует использовать эти деньги для оплаты медицинских счетов.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
Напишіть свою королівську історію успіху разом зі слотокінг.