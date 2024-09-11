Женщина купила сундучок на секонд-хенде и нашла настоящий клад внутри

Британка, которая обожает покупать вещи на секонд-хенде, нашла настоящее сокровище. Франческа Рамсден приобрела за 5 фунтов стерлингов (около 270 грн) розовую бархатную шкатулку с удивительным сюрпризом внутри.

Впечатлениями от своей находки она рассказала на странице в тиктоке.

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Что было внутри ящика

Женщина рассказала, что внутри среди хлама хранились драгоценности, стоящие сотен фунтов стерлингов. В частности, охотница за сокровищами наткнулась на:

браслет с цветком,

сломанную брошь,

ожерелье с потускневшим кулоном в виде сердца,

а также два кольца – одно из которых вроде бы "инкрустировано бриллиантами".

Что было внутри шкатулки: смотрите видео

Подписчики женщины были шокированы. В комментариях они отчаянно пытались выяснить, сколько на самом деле стоят эти ювелирные украшения.

Мне сказали, что это не бриллианты, а топаз с золотом в девять каратов. Итак, если вы хотите его купить, то это будет стоить около 200 фунтов стерлингов (около 10,7 тысячи гривен),

– объяснила охотница за сокровищами.

Реакция соцсетей

Немало пользователей сети, которые были поражены от увиденного, начали обсуждать находку в разделе комментариев.