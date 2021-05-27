Один из проектов Voyageurs Wolf изучает, как волки проводят лето. В рамках этого проекта организация установила в национальном парке Вояджерс камеры слежения, чтобы отобразить волков в природе и узнать, что они делают, когда светит солнце, а людей нет рядом.

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Недавно камере исследователей удалось заснять потрясающий момент. На видео видно, как маленький волчонок приближается к камере, прежде чем дать знать о своем присутствии громким воем. Четырехнедельный волчий детеныш беспокойно шаркает туда-сюда вокруг камеры, издавая на удивление визгливые крики. Хотя волчонок появляется перед камерой один, на втором плане слышны крики других волков – без сомнения, семья малыша использует звук, чтобы следить друг за другом.

Послушайте, как этот волчонок впервые завыл всего несколько недель назад! Небольшое предупреждение: щенок довольно громкий для своих 4 недель!

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