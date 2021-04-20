Американская организация The Voyageurs Wolf Project занимается изучением волков. Они повесили камеру на волка-одиночку для исследования его жизни.

Проект Voyageurs Wolf направлен на понимание экологии волков в Национальном парке Вояджерс и его окрестностях в знаменитом пограничном районе Нортвудс в Миннесоте, США. Однако заставить волков сотрудничать – не так уж и просто.

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Поэтому члены организации повесили ошейник с видеокамерой на хищника, что позволило узнать чем он занимался целый день. И хотя исследователи просчитались с расположением камеры – обзор частично закрывает волчья "борода", видео выглядит даже интереснее.

Камера была запрограммирован на съемку 30 секунд видео в начале каждого светового часа. Поэтому при 14-часовом дневном свете удалось отснять 7 минут видео. На основе этих кадров исследователи смонтировали почти трехминутный ролик.

В этом ролике волк:

жует припасенную оленью ногу,

рыбачит в реке,

бегает по лесу,

опять рыбачит,

снова бегает по лесу,

и снова ловит уже третью рыбу за день.

Что особенно интересно, так это то, что этот волк умел охотиться и ловить рыбу. Можно увидеть, как он поедает трех разных рыб, которые были убиты и съедены в одном месте на берегу реки Эш,

– написали в Voyageurs Wolf Project.

Таким образом команда Voyageurs Wolf Project надеется, что их работа может предложить людям новый взгляд на волков.