Увидеть мир глазами хищника: первая в истории съемка с нашейной камеры дикого волка-одиночки
Американская организация The Voyageurs Wolf Project занимается изучением волков. Они повесили камеру на волка-одиночку для исследования его жизни.
Источник:The Voyageurs Wolf Project
Проект Voyageurs Wolf направлен на понимание экологии волков в Национальном парке Вояджерс и его окрестностях в знаменитом пограничном районе Нортвудс в Миннесоте, США. Однако заставить волков сотрудничать – не так уж и просто.
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Поэтому члены организации повесили ошейник с видеокамерой на хищника, что позволило узнать чем он занимался целый день. И хотя исследователи просчитались с расположением камеры – обзор частично закрывает волчья "борода", видео выглядит даже интереснее.
Камера была запрограммирован на съемку 30 секунд видео в начале каждого светового часа. Поэтому при 14-часовом дневном свете удалось отснять 7 минут видео. На основе этих кадров исследователи смонтировали почти трехминутный ролик.
В этом ролике волк:
- жует припасенную оленью ногу,
- рыбачит в реке,
- бегает по лесу,
- опять рыбачит,
- снова бегает по лесу,
- и снова ловит уже третью рыбу за день.
Что особенно интересно, так это то, что этот волк умел охотиться и ловить рыбу. Можно увидеть, как он поедает трех разных рыб, которые были убиты и съедены в одном месте на берегу реки Эш,
– написали в Voyageurs Wolf Project.
Таким образом команда Voyageurs Wolf Project надеется, что их работа может предложить людям новый взгляд на волков.
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