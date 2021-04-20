Принц Гарри стал Главным директором по вопросам влияния и связей с общественностью в стартапе BetterUp. В оригинале название его должности звучит как Chief Impact Officer, и часто ее сокращают до аббревиатуры CHIMPO. Правда, в Японии это назначение герцога вызвало волну шуток, ведь там аббревиатуру переводят как "пенис".

В социальных сетях начали активно обсуждать и насмехаться над принцем. Новостной сайт SoraNews24 собрал реакции японцев, которые уже представляют, как герцог Сассекский будет представляться во время посещения их страны.

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Реакция японцев на новую должность принца Гарри

Вот некоторые комментарии японцев о назначении принца Гарри на должность CHIMPO:

"Представьте, если бы он приехал в Японию и представился чиновникам как CHIMPO? Я бы хотел увидеть их лица!";

"Неважно, какого ты возраста – слово chimpo всегда вызывает улыбку";

"Бьюсь об заклад, эта новость очень порадовала мальчиков из младших классов";

"Пожалуйста, кто-нибудь, обьясните ему, что это значит, чтобы потом не было недоразумений".

О назначении герцога Сассекского

Компания BetterUp, где принц Гарри стал Главным директором по связям с общественностью, занимается коучингом, консультированием и менторством в вопросах психического здоровья. Герцог, которого назначили на должность 24 марта, будет отвечать за стратегию продукта, публичные выступления на тему психического здоровья и благотворительность. Кроме того, принц Гарри стал "лицом" BetterUp.