Адвокат Палвиндер Каур подала иск на принца Гарри в Высший суд Пенджаба и Харьяна в Индии. Она утверждает, что принц обещал на ней жениться, но не сдержал своего слова.

В своем заявлении женщина указала, что общалась с герцогом Сассекским, которого она называет "Гарри Мидлтон", в социальных сетях. Тогда он якобы сделал ей предложение, но они потеряли связь. Адвокат рассказала, что никогда не была в Великобритании и не встречалась с принцем лично. Она уверяет, что их общение велось исключительно в сети.

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Также Палвиндер Каур попросила у властей Индии выдать международный ордер на арест принца Гарри, чтобы он выполнил свое обещание о женитьбе "незамедлительно".

Суд отклонил иск, аргументируя это тем, что никаких доказательств общения женщины с принцем Гарри нет. А ее претензии назвал "фантазиями и мечтами о замужестве с герцогом Сассекским".

Но представители суда все-таки попытались понять женщину и проявить свое сочувствие к ней. Они обьяснили ей, что в социальных сетях очень много фейковых аккаунтов известных людей, и возможно она общалась с мошенником, который выдавал себя за принца.