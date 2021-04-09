В понедельник, 5 апреля, в Нью-Йорке состоялся митинг Stop Asian Hate против расизма и дискриминации американцев азиатского происхождения. Один из фотографов, который принимал участие в этой акции, сфотографировал девушку и попросил у нее никнейм в инстаграме, чтобы отметить ее на фото. Представьте себе его удивление, когда он понял, что перед ним стоит мировая звезда.

Фотограф протянул девушке телефон, чтобы она ввела свой никнейм в поле поиска в инстаграме. Она напечатала "badgalriri", и открыла свою страницу. Когда парень увидел профиль Рианны у себя на телефоне, он явно был смущен. Он даже переспросил, действительно ли это она.

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Узнать Рианну на митинге действительно было нелегко. Певица надела маску, темные очки и кепку – ее лицо невозможно было разглядеть.

Rihanna giving her Instagram handle to protesters at the #StopAsianHate march in NYC. pic.twitter.com/3g4uG7PPs3 — Rihanna News (@TeamOfRihanna) April 5, 2021

Этот момент сняла на видео ассистентка певицы Тина Чуонг, и опубликовала его в социальных сетях.