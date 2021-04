Искусственный интеллект Google Magenta написал "новую" песню Nirvana – Drowned in the Sun. Для этого он прослушал и проанализировал около 30 других песен рок-группы.

Искусственный интеллект (ИИ) написал текст и мелодию для песни, а исполнил ее фронтмен трибют-группы Atlanta Nirvana Эрик Хоган. Слова и музыка действительно напоминают вечные хиты Курта Кобейна и группы Nirvana.

Трек выпустила канадская организация Over the Bridge, что помогает музыкантам, которые борются с психическими заболеваниями. Эта песня стала частью проекта Lost Tapes of the 27 Club. В его рамках выпускают созданные искусственным интеллектом песни в стиле музыкантов из печально известного "Клуба 27".

Что такое "Клуб 27" "Клуб 27" – это обьединенное название влиятельных музыкантов, которые сделали большой вклад в развитие мировой музыки, и умерли в возрасте 27 лет. Сначала к этому клубу относили Брайана Джонса, Джими Хендрикса, Дженис Джоплин и Джима Моррисона. Позже сюда зачислили Курта Кобейна и Эми Уайнхауз. Других музыкантов, умерших в этом возрасте, также иногда относят к "Клубу 27".

Over the Bridge уже выпустила несколько песен в стиле других музыкантов из "Клуба 27" – Джимми Хендрикса, Эми Уанхауз и группы The Doors, лидером которой был Джим Моррисон. Все они также созданы с помощью искусственного интеллекта.

