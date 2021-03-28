Рок-н-ролл жив: в Киеве сыграют мировые звезды The Dead Daisies
Гиганты мировой рок-музыки The Dead Daisies приедут в украинскую столицу, чтобы представить свежую пластинку Holy Ground. Концерт состоится в столичном Bel Etage.
Источник:24 канал
Эта самая звездная среди тяжеловесов группа опровергает утверждение о смерти рок-н-ролла своим существованием. 16 ноября The Dead Daisies докажут это, играя для украинской публики.
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История группы
Их история была звездной еще на старте. В 2012 году The Dead Daisies основали бывший вокалист INXS Джон Стивенс и ритм-гитарист Дэвид Лоуи, который играл в группе Mink.
Звездная группа The Dead Daisies / Фото Rushonrock
Сегодня участники группы — это, как и прежде, одни из лучших рок-музыкантов планеты: известный фантастическим вокалом и мощными басовыми партиями Гленн Хьюз (Deep Purple, Black Sabbath), барабанщик Томми Клафетос, который играл в группах Роба Зомби и Оззи Осборна, знаменитый гитарист Whitesnake и Dio Дуг Олдрич и основатель The Dead Daisies – Дэвид Лоуи.
Новый альбом
Новый альбом Holy Ground – это ответ тем, кто убежден, что рок-н-ролл будто бы умер. Мрачный, меланхоличный, но одновременно решительный, агрессивный и чрезвычайно ритмичный – в каждой из его песен своя драма и свой грув.
Мы выкладывались во время записи на полную, целенаправленно и страстно. Окунитесь в эту атмосферу, и, возможно, вы найдете в наших словах самих себя,
– рассказывает Гленн Хьюз.
Сегодня Holy Ground уверенно держит первенство во многих мировых рок-чартах. Альбом уже окрестили лучшим в истории The Dead Daisies. Услышать Holy Ground и вживую убедиться, что рок-н-ролл и не думал умирать, украинцы смогут 16 ноября. Билеты можно приобрести по ссылке. Цены стартуют от 890 гривен.
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