Рок-н-рол живий: у Києві зіграють світові зірки The Dead Daisies
Гіганти світової рок-музики The Dead Daisies приїдуть до української столиці, щоб представити свіжу платівку Holy Ground. Концерт відбудеться у столичному Bel Etage.
Джерело:24 канал
Цей найзірковіший з-поміж важковиків гурт спростовує твердження про смерть рок-н-ролу самим своїм існуванням. 16 листопада The Dead Daisies доведуть це, граючи для української публіки.
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Історія гурту
Їхня історія була зірковою ще на старті. У 2012 році The Dead Daisies заснували колишній вокаліст INXS Джон Стівенс та ритм-гітарист Девід Лоуі, який грав у гурті Mink.
Однак всесвітньою славою й любов'ю слухачів вони завдячують не зірковому складу. Їхні потужні та пристрасні пісні збивають із ніг своєю енергетикою. Уже перша їхня платівка займала переможні позиції в англійських та американських хіт-парадах, а свіжий альбом Holy Ground за кілька тижнів зібрав сотні захоплених відгуків від слухачів з усього світу.
Зірковий гурт The Dead Daisies / Фото Rushonrock
Сьогодні учасники групи – це, як і раніше, одні з кращих рок-музикантів планети: відомий фантастичним вокалом і потужними басовими партіями Гленн Г'юз (Deep Purple, Black Sabbath), барабанщик Томмі Клафетос, який грав у гуртах Роба Зомбі та Оззі Осборна, знаменитий гітарист Whitesnake і Dio Дуг Олдріч та засновник The Dead Daisies — Девід Лоуі.
Новий альбом
Новий альбом Holy Ground – відповідь тим, хто переконаний, що рок-н-рол начебто помер. Похмурий, меланхолійний, але водночас рішучий, агресивний і ритмічний – у кожної з його пісень своя драма та свій грув.
Ми викладалися під час запису на повну, цілеспрямовано і пристрасно. Пориньте в цю атмосферу, і, можливо, ви знайдете в наших словах самих себе,
– розповідає Гленн Г'юз.
Сьогодні Holy Ground упевнено тримає першість у багатьох світових рок-чартах. Альбом вже охрестили найкращим в історії The Dead Daisies. Почути Holy Ground та наживо впевнитися, що рок-н-рол і не думав помирати, українці зможуть 16 листопада. Квитки можна придбати за посиланням. Ціни стартують від 890 гривень.
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