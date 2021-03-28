Гіганти світової рок-музики The Dead Daisies приїдуть до української столиці, щоб представити свіжу платівку Holy Ground. Концерт відбудеться у столичному Bel Etage.

Цей найзірковіший з-поміж важковиків гурт спростовує твердження про смерть рок-н-ролу самим своїм існуванням. 16 листопада The Dead Daisies доведуть це, граючи для української публіки.

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Історія гурту

Їхня історія була зірковою ще на старті. У 2012 році The Dead Daisies заснували колишній вокаліст INXS Джон Стівенс та ритм-гітарист Девід Лоуі, який грав у гурті Mink.

За час існування гурту до проєкту долучалися басист The Rolling Stones Дерріл Джонс, учасники Guns N'Roses Річард Фортус та Діззі Рід, Марко Мендоса із Whitesnake та багато інших іменитих рок-артистів.

Однак всесвітньою славою й любов'ю слухачів вони завдячують не зірковому складу. Їхні потужні та пристрасні пісні збивають із ніг своєю енергетикою. Уже перша їхня платівка займала переможні позиції в англійських та американських хіт-парадах, а свіжий альбом Holy Ground за кілька тижнів зібрав сотні захоплених відгуків від слухачів з усього світу.



Зірковий гурт The Dead Daisies / Фото Rushonrock

Сьогодні учасники групи – це, як і раніше, одні з кращих рок-музикантів планети: відомий фантастичним вокалом і потужними басовими партіями Гленн Г'юз (Deep Purple, Black Sabbath), барабанщик Томмі Клафетос, який грав у гуртах Роба Зомбі та Оззі Осборна, знаменитий гітарист Whitesnake і Dio Дуг Олдріч та засновник The Dead Daisies — Девід Лоуі.

Новий альбом

Новий альбом Holy Ground – відповідь тим, хто переконаний, що рок-н-рол начебто помер. Похмурий, меланхолійний, але водночас рішучий, агресивний і ритмічний – у кожної з його пісень своя драма та свій грув.

Ми викладалися під час запису на повну, цілеспрямовано і пристрасно. Пориньте в цю атмосферу, і, можливо, ви знайдете в наших словах самих себе,

– розповідає Гленн Г'юз.

Сьогодні Holy Ground упевнено тримає першість у багатьох світових рок-чартах. Альбом вже охрестили найкращим в історії The Dead Daisies. Почути Holy Ground та наживо впевнитися, що рок-н-рол і не думав помирати, українці зможуть 16 листопада. Квитки можна придбати за посиланням. Ціни стартують від 890 гривень.