Группа BTS попала в Книгу рекордов Гиннесса: их клип одновременно смотрели миллионы людей
Корейская K-pop группа BTS побила мировой рекорд. Их клип на песню Dynamite одновременно смотрело максимальное количество людей в истории.
Источник:Billboard
Премьера видеоклипа состоялась 21 августа 2020 года. Сразу после загрузки ролика в сеть его одновременно просматривали 3 миллиона человек. 16 марта на официальной странице Книги Гиннесса в твитере сообщили, что они зарегистрировали этот мировой рекорд.
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Рекорд BTS за наибольшее количество зрителей на премьере музыкального видео в ютубе уже подтвердили. Сингл Dynamite 2020 собрал более 3 миллионов зрителей,
– написали в твиттере Книги рекордов.
Это не первый рекорд, который группа побила благодаря песне Dynamite. За первые сутки после премьеры видео собрало 101,1 миллиона просмотров. Это достижение также попало в Книгу Гиннесса. Сейчас клип посмотрели более 934 миллионов раз.
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