Корейская K-pop группа BTS побила мировой рекорд. Их клип на песню Dynamite одновременно смотрело максимальное количество людей в истории.

Премьера видеоклипа состоялась 21 августа 2020 года. Сразу после загрузки ролика в сеть его одновременно просматривали 3 миллиона человек. 16 марта на официальной странице Книги Гиннесса в твитере сообщили, что они зарегистрировали этот мировой рекорд.

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Рекорд BTS за наибольшее количество зрителей на премьере музыкального видео в ютубе уже подтвердили. Сингл Dynamite 2020 собрал более 3 миллионов зрителей,

– написали в твиттере Книги рекордов.

The worst kept secret in history @BTS_twt's record for the 'most simultaneous viewers for a music video on YouTube Premieres' has now been confirmed, with the 2020 single Dynamite clocking up over three million viewers.



pic.twitter.com/QUdBQf2KEu — Guinness World Records (@GWR) March 16, 2021

Это не первый рекорд, который группа побила благодаря песне Dynamite. За первые сутки после премьеры видео собрало 101,1 миллиона просмотров. Это достижение также попало в Книгу Гиннесса. Сейчас клип посмотрели более 934 миллионов раз.

BTS – Dynamite: смотрите видео, что бьет рекорды