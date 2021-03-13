Известные голливудские звезды исполнили песню корейских суперзвезд K-pop BTS "Dynamite", при этом некоторые продемонстрировали свои вокальные данные, а другие просто прочитали текст. И совсем неудивительно, что видео стало вирусным в сети, ведь армия фанатов BTS сразу отреагировала на него.

В 2020 году K-pop группа BTS побила семь рекордов Гиннеса своей песней "Dynamite": она стала самой большой по количеству просмотров на ютуб за 24 часа, получила 7 778 950 потоков в течение дня на Spotify и провела больше всего недель на № 1 в чарте Billboard Social 50.

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Поэтому журнал W Magazine выбрал "Dynamite" BTS для своей ежегодной лирической импровизации "Lyrical Improv". В пятницу, 12 марта, на официальном канале журнала на ютуб было опубликовано видео, на котором известные западные знаменитости поют и читают текст песни хит-сингла "Dynamite". В описании видео авторы напоминают о рекордах песни.

В записи видео приняли участие известные звезды Голливуда – Джордж Клуни, Тесса Томпсон, Том Холланд, Риз Ахмед, Джаред Лето. Помимо перечисленных звезд в видео засветились актеры Стивен Ян, Лакит Стэнфилд, Рейчел Броснахен, Джеймс Корден, София Лиллис, Талия Райдер, Джейкоб Элорди, Лесли Одом мл., Мария Бакалова, Яхья Абдул-Матин II и певица Андра Дэй.

Смотрите лирическую импровизацию с участием известных звезд от W Magazine: видео

Что такое K-pop? Кей-поп – аббревиатура от англ. Korean pop – музыкальный жанр, который охватывает множество стилей поп-музыки Южной Кореи, включая различные направления танцевальной музыки, электропоп, хип-хоп и современный ритм-энд-блюз. Появившись сначала как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всем мире.

Клип группы BTS на песню "Dynamite": видео