Хорошие новости для поклонников Бэтмена и Джокера. Фанаты для фанатов сняли новый короткометражный фильм об известных персонажах в жанре "психологический мрачный детектив".

Бэтмен – один из самых символичных героев комиксов DC. Однако у фанатов есть свой идеал того, каким должен быть человек-летучая мышь. Поэтому студия Bat in the Sun выпустила новый короткометражный фильм "Бэтмен: умирать легко".

Это тоже интересно Киану Ривз сыграл в "Звездных войнах": блогер переделал сцену из фильма с помощью нейросети

По сюжету Бэтмен и Джокер снова встречаются. Джокер страдает от рака кожи и хочет, чтобы его заклятый враг облегчил его участь, поэтому просит Бэтмена убить его. Параллельно в ленте повествуется о пропавших офицерах полиции.

В фильме Бэтмена сыграл Кевин Портер ("Секретные материалы"), а Джокером стал один из режиссеров ленты – Аарон Шенке, детектива полиции Харви Буллока сыграл Майкл Мэдсен, известный по фильмам "Бешеные псы", "Донни Браско", "Убить Билла", "Город грехов".

Мы хотим создать короткометражный фильм с участием Темного рыцаря и принца-клоуна, замкнутых в словесной битве, который дает более глубокий взгляд их сложных персонажей. Мы хотим дать фанатам то, чего они всегда жаждали, с помощью этих персонажей. Психологический, мрачный детектив, похожий на фильм ужасов. Этот фильм создан фанатами для фанатов. В этом фильме будут представлены все оригинальные костюмы, декорации и музыкальное сопровождение,

– рассказал режиссер фильма Аароно Шенке.

Смотрите новую короткометражку "Бэтмен: умереть легко": видео