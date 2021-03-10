Киану Ривз сыграл в "Звездных войнах": блогер переделал сцену из фильма с помощью нейросети
Автор ютуб-канала EZRyderX47 добавил Киану Ривза к актерскому составу "Звездных войн". Он заменил Лиама Нисона, исполнителя роли джедая Квай-Гона Джинна, в одной из сцен фильма.
Источник:ютуб-канал EZRyderX47
Видеоблогер заменил лицо Лиама Нисона лицом Киану Ривза с помощью технологии DeepFake. Ее используют для соединения и наложения новых изображений и видеороликов на первоисточник. Благодаря искусственному интеллекту, который синтезирует изображение человека, DeepFake удачно превращает картинку, сохраняя мимику оригинального героя.
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Результат получился необычайно реалистичным. Непосвященный зритель, увидев это видео, мог бы и не заметить подделку.
Киану Ривз в "Звездных войнах"
Для сравнения EZRyderX47 опубликовал еще одно видео, в котором оригинальная и переделанная сцены идут параллельно.
Сравнение оригинальной сцены фильма и "дипфейка"
Прежде блогер уже экспериментировал подобным образом и видоизменял сцены других фильмов. Например, он заменил актеров Майкла Джей Фокса и Кристофера Ллойда в фильме "Назад в будущее". В его версии роль Марти Макфлая исполнил Том Холланд, а Дока Брауна сыграл Роберт Дауни-младший.
Том Холланд и Роберт Брауни-младший в фильме "Назад в будущее"
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