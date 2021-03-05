В Великобритании есть агентство, которое предлагает выбор двойников знаменитостей для любого мероприятия или кампании. Поэтому, если вам повезло иметь сходство с известной звездой, возможно, вы сможете заработать на этом деньги.

Агентство Lookalaike Agency, которое занимается подбором "клонов" известных звезд, привлекло внимание пользователей в твиттере. Компания, имеющая 16-летний опыт работы, предлагает двойников абсолютно любого жанра – от Дональда Трампа до Саши Барон Коэна.

Читайте также Выдающиеся памятники в Париже заменили популярными персонажами: 12 фотографий

Хотя, пользователи указывают, что псевдо-звезды совсем не похожи на "оригинальных" людей, некоторых можно угадать легко. Но и непохожесть двойников вовсе не мешает выбрать фаворита.

Двойник Сельвестра Сталлоне.

My personal favourite pic.twitter.com/KRDLZQTPQJ — AJ Jefferies (@moonjam) March 3, 2021

Мэтт Дэймон, которого вам предложат в агентстве.

'Matt Damon' looks more like Russell Tovey pic.twitter.com/w1ngcqLOGS — Stu Dalgleish (@StuDalgleish) March 3, 2021

Иногда актеры идут "парами", например, как двойники Брэда Питта и Анджелины Джоли.

Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk

"Гарри Поттер"

Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk

С Халком, кажется, что-то не то.

Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk

"Дэниел Крейг" за свои деньги.

Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk

Из политиков чаще всего "заказывают" Дональда Трампа.

Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk