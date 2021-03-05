Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве
В Великобритании есть агентство, которое предлагает выбор двойников знаменитостей для любого мероприятия или кампании. Поэтому, если вам повезло иметь сходство с известной звездой, возможно, вы сможете заработать на этом деньги.
Источник:lookalikes.co.uk
Агентство Lookalaike Agency, которое занимается подбором "клонов" известных звезд, привлекло внимание пользователей в твиттере. Компания, имеющая 16-летний опыт работы, предлагает двойников абсолютно любого жанра – от Дональда Трампа до Саши Барон Коэна.
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Хотя, пользователи указывают, что псевдо-звезды совсем не похожи на "оригинальных" людей, некоторых можно угадать легко. Но и непохожесть двойников вовсе не мешает выбрать фаворита.
Двойник Сельвестра Сталлоне.
Мэтт Дэймон, которого вам предложат в агентстве.
Иногда актеры идут "парами", например, как двойники Брэда Питта и Анджелины Джоли.
Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk
"Гарри Поттер"
Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk
С Халком, кажется, что-то не то.
Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk
"Дэниел Крейг" за свои деньги.
Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk
Из политиков чаще всего "заказывают" Дональда Трампа.
Заказать двойника знаменитости: "клон", которого можно нанять в специальном агентстве / Фото lookalikes.co.uk
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