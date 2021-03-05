Замовити двійника знаменитості: "клон", якого можна найняти у спеціальному агентстві
У Великій Британії є агентство, яке пропонує вибір двійників знаменитостей для будь-якого заходу або кампанії. Тож, якщо вам пощастило мати схожість з відомою зіркою, можливо, ви зможете заробити на цьому гроші.
Джерело:lookalikes.co.uk
Агентство Lookalaike Agency, яке займається підбором "клонів" відомих зірок, привернуло увагу користувачів у твітері. Компанія, що має 16-річний досвід роботи, пропонує двійників абсолютно будь-якого жанру – від Дональда Трампа до Саші Барон Коена.
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Хоча, користувачі вказують, що псевдо-зірки зовсім не схожі на "оригінальних" людей, деяких можна вгадати легко. Але і несхожість двійників зовсім не заважає вибрати фаворита.
Двійник Сельвестра Сталлоне.
Метт Деймон, якого вам запропонують в агентстві.
Іноді актори йдуть "парами" – двійники Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.
Замовити двійника знаменитості: "клон", якого можна найняти у спеціальному агентстві / Фото lookalikes.co.uk
"Гаррі Поттер"
Замовити двійника знаменитості: "клон", якого можна найняти у спеціальному агентстві / Фото lookalikes.co.uk
Халку, здається, пороблено.
Замовити двійника знаменитості: "клон", якого можна найняти у спеціальному агентстві / Фото lookalikes.co.uk
"Денієл Крейг" за свої гроші.
Замовити двійника знаменитості: "клон", якого можна найняти у спеціальному агентстві / Фото lookalikes.co.uk
З політиків найчастіше "замовляють" Дональда Трампа.
Замовити двійника знаменитості: "клон", якого можна найняти у спеціальному агентстві / Фото lookalikes.co.uk
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