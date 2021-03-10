Автор ютуб-каналу EZRyderX47 додав Кіану Рівза до акторського складу "Зоряних війн". Він замінив Ліама Нісона, виконавця ролі джедая Квай-Гона Джинна, в одній зі сцен фільму.

Відеоблогер замінив обличчя Ліама Нісона обличчям Кіану Рівза за допомогою технології DeepFake. Її використовують для поєднання та накладення нових зображень і відеороликів на першоджерело. Завдяки штучному інтелекту, який синтезує зображення людини, DeepFake вдало перетворює картинку, зберігаючи міміку оригінального героя.

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Результат вийшов надзвичайно реалістичним. Необізнаний глядач, побачивши це відео, міг би й не зауважити підробку.

Кіану Рівз в "Зоряних війнах"

Для порівняння EZRyderX47 опублікував ще одне відео, в якому оригінальна та перероблена сцени йдуть паралельно.

Порівняння оригінальної сцени фільму та "діпфейку"

Раніше блогер вже експериментував подібним чином та видозмінював сцени інших фільмів. Наприклад, він замінив акторів Майкла Джей Фокса та Крістофера Ллойда у фільмі "Назад у майбутнє". У його версії роль Марті Макфлая виконав Том Голланд, а Дока Брауна зіграв Роберт Дауні-молодший.

Том Голланд та Роберт Брауні-молодший у фільмі "Назад у майбутнє"