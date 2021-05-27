Один з проєктів Voyageurs Wolf вивчає, як вовки проводять літо. В рамках цього проєкту організація встановила у національному парку Вояджерс камери стеження, щоб відобразити вовків у природі та дізнатися, що вони роблять, коли світить сонце, а людей немає поруч.

Це цікаво 5 найменших казино в історії Лас-Вегаса

Нещодавно камері дослідників вдалося зняти приголомшливий момент. На відео видно, як маленьке вовченя наближається до камери, перш ніж дати знати про свою присутність гучним виттям. Чотиритижневе вовче дитинча неспокійно шаркає туди-сюди навколо камери, видаючи напрочуд верескливі крики. Хоча вовченя з'являється перед камерою одне, на другому плані чутно крики інших вовків – без сумніву, сім'я малого використовує звук, щоб стежити один за одним.

Послухайте, як це вовченя вперше завило всього кілька тижнів тому! Невелике попередження: щеня досить голосне для своїх 4 тижнів!

До теми Побачити світ очима хижака: перша в історії зйомка з нашийної камери дикого вовка-одинака