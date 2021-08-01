Выпускникам школ Франции выдали по 300 евро на культурное просвещение: что они на них купили
Источник:New York Times
Во Франции, чтобы помочь возродить культуру после пандемии, на государственном уровне начали интересную программу. Там выпускники французских средних школ получают 300 евро на расходы, которые должны быть связаны с культурой.
Culture Pass – государственная кампания во Франции, целью которой является поощрение молодежи к культурному возрождению. Кроме того, таким образом государство пытается помочь магазинам и учреждениям культуры оправиться после коронавирусных ограничений.
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В рамках кампании правительством Франции было принято решение выдать участникам программы – восемнадцатилетним гражданам страны – по 300 евро. Эти деньги они должны тратить на мероприятия, которые связаны с культурой. Для этого создали специальное приложение, в котором участники программы могут выбрать категорию, на которую хотят потратить предложенные государством средства:
- билеты в кино, музеи, галереи, выставки;
- подписки на развлекательные и образовательные сервисы;
- книги (физические и цифровые копии), комиксы, фильмы, игры;
- уроки танца, рисования;
- товары для творчества, музыкальные инструменты.
Через 2 месяца после запуска эксперимента с предоплаченным "культурным абонементом" авторы проекта отчитались об эффективности кампании. Аналитики изучили траты более 600 тысяч молодых людей, которые присоединились к программе, и пришли к выводу, что 75% от общего числа покупок составили книги. К тому же две трети от этого числа приходятся на комиксы и мангу.
Две трети от общего числа приобретенных книг составили комиксы и манга / Фото New York Times
Хотя некоторые политики и социологи критикуют кампанию и говорят, что она лишь приобщает молодых людей к поп-культуре и не побуждает их к новым открытиям, создатели проекта, среди которых и президент Франции Эммануэль Макрон, ничего плохого в результатах не видят.
Да, многие приходят в книжные магазины и покупают на эти деньги мангу. А заодно выбирают еще какую-нибудь книгу из совсем другой категории,
– сказала Дженна Хемери, одна из представительниц программы.
Правительство Франции намерено в 2022 году привлечь к программе подростков: им будут выдавать по 200 евро.
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