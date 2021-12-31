Веселых праздников: 12 раз, когда люди подошли к Новому году и Рождеству с юмором
Источник:Reddit
Новогодние праздники – это невероятное время, когда мы отдыхаем, развлекаемся и встречаемся с родными и друзьями. Заряд позитива в этот период зашкаливает, но некие люди умудряются увеличить его в разы.
Герои нашей подборки как раз такие. Они подошли к празднованию с юмором, чтобы еще больше улучшить настроение своим близким или даже незнакомым людям. Кажется, что именно они задают ту самую любимую нами праздничную атмосферу.
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"Неожиданный поворот на семейное Рождество"
Фото Reddit / kubrickie
"13 лет назад мы с моим товарищем проснулись в 3 часа ночи, чтобы упаковать автомобиль нашего друга в подарочную бумагу"
Фото Reddit / deldertime
"Мама подарила мне простыни из Super Mario. Мне 22 и я живу отдельно"
Фото Reddit / JohnnyCenter
"Вот так я пришел на работу на Рождество"
Фото Reddit / i8mygoldfish
"Рождественские открытки – это всегда весело"
Фото Reddit / highheat099
"Веселых праздников"
Фото Imgur / ThePertinentSquirrel
"Наше первое Рождество в нашей первой квартире. Денег было мало, но я хотел сделать праздник для нас"
Фото Reddit / hibiscus_biscuit
"Каждый день перед Рождеством я прихожу на работу в другом костюме. Это уже седьмой"
Фото Reddit / Dshack122
"Я работаю в доме престарелых, и готова сделать все, чтобы мои дедушки и бабушки улыбались"
Фото Imgur / karenScifiQueen
"Я нашел этот в пиджак в комиссионном магазине и 4 месяца ждал, чтобы его надеть"
Фото Reddit / Toledojoe
"Курьер Amazon, который привез мою посылку в 18:00 в канун Рождества"
Фото Reddit / pinkandperjurous
"Мой парень оделся Сантой, чтобы поздравить мою кошку"
Фото Reddit / Skittle_kittle