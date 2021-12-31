Герої нашої добірки саме такі. Вони підійшли до святкування з гумором, аби ще більше покращити настрій своїм близьким чи навіть незнайомим людям. Здається, що саме вони задають ту саму улюблену нами святкову атмосферу.
Це цікаво Дивовижна атмосфера: 15 разів, коли люди просто неймовірно прикрасили дім на свята
"Неочікуваний поворот на сімейне Різдво"
Фото Reddit / kubrickie
"13 років тому ми з моїм товаришем прокинулися о 3-ій годині ночі, аби запакувати автівку нашого друга у подарунковий папір"
Фото Reddit / deldertime
"Мама подарувала мені простирадла з Super Mario. Мені 22 і я живу окремо"
Фото Reddit / JohnnyCenter
"Ось так я прийшов на роботу на Різдво"
Фото Reddit / i8mygoldfish
"Різдвяні листівки – це завжди весело"
Фото Reddit / highheat099
"Веселих свят"
Фото Imgur / ThePertinentSquirrel
"Наше перше Різдво у нашій першій квартирі. Грошей було мало, але я хотів зробити свято для нас"
Фото Reddit / hibiscus_biscuit
"Щоразу перед Різдвом я приходжу на роботу в іншому костюмі. Це вже 7-ий"
Фото Reddit / Dshack122
"Я працюю у будинку пристарілих, і готова зробити все, аби мої дідусі та бабусі посміхалися"
Фото Imgur / karenScifiQueen
"Я знайшов цей в піджак у комісійному магазині й 4 місяці чекав, щоб його одягнути"
Фото Reddit / Toledojoe
"Кур'єр Amazon, який привіз мою посилку о 18:00 напередодні Різдва"
Фото Reddit / pinkandperjurous
"Мій хлопець одягнувся Сантою, аби привітати мою кішку"
Фото Reddit / Skittle_kittle