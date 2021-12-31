Герої нашої добірки саме такі. Вони підійшли до святкування з гумором, аби ще більше покращити настрій своїм близьким чи навіть незнайомим людям. Здається, що саме вони задають ту саму улюблену нами святкову атмосферу.

Це цікаво Дивовижна атмосфера: 15 разів, коли люди просто неймовірно прикрасили дім на свята

"Неочікуваний поворот на сімейне Різдво"

Фото Reddit / kubrickie

"13 років тому ми з моїм товаришем прокинулися о 3-ій годині ночі, аби запакувати автівку нашого друга у подарунковий папір"

Фото Reddit / deldertime

"Мама подарувала мені простирадла з Super Mario. Мені 22 і я живу окремо"

Фото Reddit / JohnnyCenter

"Ось так я прийшов на роботу на Різдво"

Фото Reddit / i8mygoldfish

"Різдвяні листівки – це завжди весело"

Фото Reddit / highheat099

"Веселих свят"

Фото Imgur / ThePertinentSquirrel

"Наше перше Різдво у нашій першій квартирі. Грошей було мало, але я хотів зробити свято для нас"

Фото Reddit / hibiscus_biscuit

"Щоразу перед Різдвом я приходжу на роботу в іншому костюмі. Це вже 7-ий"

Фото Reddit / Dshack122

"Я працюю у будинку пристарілих, і готова зробити все, аби мої дідусі та бабусі посміхалися"

Фото Imgur / karenScifiQueen

"Я знайшов цей в піджак у комісійному магазині й 4 місяці чекав, щоб його одягнути"

Фото Reddit / Toledojoe

"Кур'єр Amazon, який привіз мою посилку о 18:00 напередодні Різдва"

Фото Reddit / pinkandperjurous