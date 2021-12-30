Одній й ті самі прикраси щороку можуть набриднути, але якщо озброїтися фантазією та креативом, можна створити щось по-справжньому особливе та унікальне. Саме це й зробили герої нашої добірки, чиї ідеї неабияк здивували мережу. Якби хтось проводив конкурс на найкращий новорічний декор, вони точно розділили б між собою призові місця.

Це цікаво Шедевральні ідеї: найцікавіші снігові скульптури, які хочеться повторити

"Мінімалізм теж буває затишним"

Фото Reddit / Forsto

"Ялинка з морського скла"

Фото Reddit /TheSacredEarth

"Ялинка справжнього фаната"

Фото Reddit / PlumpJedi

"Як захистити ялинку від кота і зробити це красиво"

Фото Reddit / discolettuce

"Щороку додаю нових персонажів у свій декор"

Фото Reddit / altum

"Мені здається, я впорався"

Фото Reddit / cowskeeper

"Ми з дружиною побудували різдвяний форт, щоб дивитися фільми на вихідних"

Фото Reddit / kapncrunchy

"Ідеальна ялинка знайдена"

Фото з твітера prattlibrary

"У моєму дворі був помічений різдвяний T-Rex"

Фото Reddit / TheInevitableJ1

"Коли ви раді Різдву, але ще не відійшли від Геловіну"

Фото Reddit / imflukeskywalker

"Залишилося знайти верхівку"

Фото Reddit / badgalkiki

"Мій власний "Жах перед Різдвом""

Фото Reddit / citygirl44

"Різдвяна ялинка для Ґрінча"

Фото Reddit / Puzzleheaded_Bat7297

"Неймовірна різдвяна композиція, яку створив мій тато"

Фото Reddit / Snickle_Frittz99

"Ми з чоловіком завжди намагаємося знайти ялинку, яку, як нам здається, більше ніхто не купить. Цьогоріч у нашого дерева є чималий проміжок зверху, тому ось що ми зробили"

Фото Reddit / wsb3237

Українські різдвяні традиції: дивіться відео

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