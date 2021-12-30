Одній й ті самі прикраси щороку можуть набриднути, але якщо озброїтися фантазією та креативом, можна створити щось по-справжньому особливе та унікальне. Саме це й зробили герої нашої добірки, чиї ідеї неабияк здивували мережу. Якби хтось проводив конкурс на найкращий новорічний декор, вони точно розділили б між собою призові місця.
Це цікаво Шедевральні ідеї: найцікавіші снігові скульптури, які хочеться повторити
"Мінімалізм теж буває затишним"
Фото Reddit / Forsto
"Ялинка з морського скла"
Фото Reddit /TheSacredEarth
"Ялинка справжнього фаната"
Фото Reddit / PlumpJedi
"Як захистити ялинку від кота і зробити це красиво"
Фото Reddit / discolettuce
"Щороку додаю нових персонажів у свій декор"
Фото Reddit / altum
"Мені здається, я впорався"
Фото Reddit / cowskeeper
"Ми з дружиною побудували різдвяний форт, щоб дивитися фільми на вихідних"
Фото Reddit / kapncrunchy
"Ідеальна ялинка знайдена"
Фото з твітера prattlibrary
"У моєму дворі був помічений різдвяний T-Rex"
Фото Reddit / TheInevitableJ1
"Коли ви раді Різдву, але ще не відійшли від Геловіну"
Фото Reddit / imflukeskywalker
"Залишилося знайти верхівку"
Фото Reddit / badgalkiki
"Мій власний "Жах перед Різдвом""
Фото Reddit / citygirl44
"Різдвяна ялинка для Ґрінча"
Фото Reddit / Puzzleheaded_Bat7297
"Неймовірна різдвяна композиція, яку створив мій тато"
Фото Reddit / Snickle_Frittz99
"Ми з чоловіком завжди намагаємося знайти ялинку, яку, як нам здається, більше ніхто не купить. Цьогоріч у нашого дерева є чималий проміжок зверху, тому ось що ми зробили"
Фото Reddit / wsb3237