Одни и те же украшения каждый год могут надоесть, но если вооружиться фантазией и креативом, можно создать что-то по-настоящему особенное и уникальное. Именно это и сделали герои нашей подборки, чьи идеи изумили сеть. Если бы кто-то проводил конкурс на лучший новогодний декор, они точно разделили бы между собой призовые места.
Это интересно Шедевральные идеи: самые интересные снежные скульптуры, которые хочется повторить
"Минимализм тоже бывает уютным"
Фото Reddit/ Forsto
"Елка из морского стекла"
Фото Reddit/TheSacredEarth
"Елка настоящего фаната"
Фото Reddit / PlumpJedi
"Как защитить елку от кота и сделать это красиво"
Фото Reddit/Discolettuce
"Ежегодно добавляю новых персонажей в свой декор"
Фото Reddit/altum
"Мне кажется, я справился"
Фото Reddit/cowskeeper
"Мы с женой построили рождественский форт, чтобы смотреть фильмы на выходных"
Фото Reddit / kapncrunchy
"Идеальная елка найдена"
Фото из твитера prattlibrary
"В моем дворе был замечен рождественский T-Rex"
Фото Reddit / TheInevitableJ1
"Когда вы рады Рождеству, но еще не отошли от Хэллоуина"
Фото Reddit / imflukeskywalker
"Осталось найти верхушку"
Фото Reddit / badgalkiki
"Мой собственный "Кошмар перед Рождеством""
Фото Reddit / citygirl44
"Рождественская елка для Гринча"
Фото Reddit / Puzzleheaded_Bat7297
"Невероятная рождественская композиция, которую создал мой папа"
Фото Reddit / Snickle_Frittz99
"Мы с мужем всегда стараемся найти елку, которую, как нам кажется, больше никто не купит. В этом году у нашего дерева есть большой промежуток сверху, поэтому вот что мы сделали"
Фото Reddit / wsb3237