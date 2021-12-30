Одни и те же украшения каждый год могут надоесть, но если вооружиться фантазией и креативом, можно создать что-то по-настоящему особенное и уникальное. Именно это и сделали герои нашей подборки, чьи идеи изумили сеть. Если бы кто-то проводил конкурс на лучший новогодний декор, они точно разделили бы между собой призовые места.

Это интересно Шедевральные идеи: самые интересные снежные скульптуры, которые хочется повторить

"Минимализм тоже бывает уютным"

Фото Reddit/ Forsto

"Елка из морского стекла"

Фото Reddit/TheSacredEarth

"Елка настоящего фаната"

Фото Reddit / PlumpJedi

"Как защитить елку от кота и сделать это красиво"

Фото Reddit/Discolettuce

"Ежегодно добавляю новых персонажей в свой декор"

Фото Reddit/altum

"Мне кажется, я справился"

Фото Reddit/cowskeeper

"Мы с женой построили рождественский форт, чтобы смотреть фильмы на выходных"

Фото Reddit / kapncrunchy

"Идеальная елка найдена"

Фото из твитера prattlibrary

"В моем дворе был замечен рождественский T-Rex"

Фото Reddit / TheInevitableJ1

"Когда вы рады Рождеству, но еще не отошли от Хэллоуина"

Фото Reddit / imflukeskywalker

"Осталось найти верхушку"

Фото Reddit / badgalkiki

"Мой собственный "Кошмар перед Рождеством""

Фото Reddit / citygirl44

"Рождественская елка для Гринча"

Фото Reddit / Puzzleheaded_Bat7297

"Невероятная рождественская композиция, которую создал мой папа"

Фото Reddit / Snickle_Frittz99

"Мы с мужем всегда стараемся найти елку, которую, как нам кажется, больше никто не купит. В этом году у нашего дерева есть большой промежуток сверху, поэтому вот что мы сделали"

Фото Reddit / wsb3237

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