Снеговики могут быть не только стандартными. Их можно креативно застилизовать, вписать в какой-нибудь сюжет и использовать для этого неожиданные предметы. Кроме того, вместо привычных снеговиков из трех шаров можно создать любые снежные фигуры. В нашей подборке – самые крутые идеи из соцсетей для этого зимнего искусства. Вдохновляйтесь ими или придумывайте свои и запланируйте еще одно праздничное развлечение.
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#1
Фото Reddit / Zalek1n
#2
Фото Reddit / Beautiful_Fishing569
#3
Фото Lithuania Travel
#4
Фото Reddit / PoopNDash
#5
Фото Reddit / fegm22
#6
Фото Reddit
#7
Фото Lithuania Travel
#8
Фото Reddit / what-the-what24
#9
Фото Reddit / Lashj
#10
Фото Reddit / superfleh
#11
Фото из твитера mokomoko_2015
#12
Фото Imgur / littlelexi7
#13
Фото Reddit / ChaseObserves
#14
Фото из инстаграма creatorup
#15
Фото Reddit
#16
Фото Reddit / fudgebringer
#17
Фото Reddit / knownothingwiseguy
#18
Фото Reddit / majlem
#19
Фото Reddit / xvmir
#20
Фото Reddit / umth