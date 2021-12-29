Снеговики могут быть не только стандартными. Их можно креативно застилизовать, вписать в какой-нибудь сюжет и использовать для этого неожиданные предметы. Кроме того, вместо привычных снеговиков из трех шаров можно создать любые снежные фигуры. В нашей подборке – самые крутые идеи из соцсетей для этого зимнего искусства. Вдохновляйтесь ими или придумывайте свои и запланируйте еще одно праздничное развлечение.

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#1

Фото Reddit / Zalek1n

#2

Фото Reddit / Beautiful_Fishing569

#3

Фото Lithuania Travel

#4

Фото Reddit / PoopNDash

#5

Фото Reddit / fegm22

#6

Фото Reddit

#7

Фото Lithuania Travel

#8

Фото Reddit / what-the-what24

#9

Фото Reddit / Lashj

#10

Фото Reddit / superfleh

#11

Фото из твитера mokomoko_2015

#12

Фото Imgur / littlelexi7

#13

Фото Reddit / ChaseObserves

#14

Фото из инстаграма creatorup

#15

Фото Reddit

#16

Фото Reddit / fudgebringer

#17

Фото Reddit / knownothingwiseguy

#18

Фото Reddit / majlem

#19

Фото Reddit / xvmir

#20

Фото Reddit / umth

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