Сніговики можуть бути не лише стандартними. Їх можна креативно застилізувати, вписати у якийсь сюжет та використати для цього неочікувані предмети. Окрім того, замість звичних сніговиків з трьох кульок можна створити будь-які снігові фігури. У нашій добірці – найкрутіші ідеї з соцмереж для цього зимового мистецтва. Надихайтеся ними чи вигадуйте свої, і заплануйте ще одну святкову розвагу.

Це цікаво Cвяткові розваги: дівчина зробила різдвяний доміно-ланцюжок

#1

Фото Reddit / Zalek1n

#2

Фото Reddit / Beautiful_Fishing569

#3

Фото Lithuania Travel

#4

Фото Reddit / PoopNDash

#5

Фото Reddit / fegm22

#6

Фото Reddit

#7

Фото Lithuania Travel

#8

Фото Reddit / what-the-what24

#9

Фото Reddit / Lashj

#10

Фото Reddit / superfleh

#11

Фото з твітера mokomoko_2015

#12

Фото Imgur / littlelexi7

#13

Фото Reddit / ChaseObserves

#14

Фото з інстаграму creatorup

#15

Фото Reddit

#16

Фото Reddit / fudgebringer

#17

Фото Reddit / knownothingwiseguy

#18

Фото Reddit / majlem

#19

Фото Reddit / xvmir

#20

Фото Reddit / umth

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