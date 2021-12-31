Герои нашей подборки как раз такие. Они подошли к празднованию с юмором, чтобы еще больше улучшить настроение своим близким или даже незнакомым людям. Кажется, что именно они задают ту самую любимую нами праздничную атмосферу.

Это интересно Удивительная атмосфера: 15 раз, когда люди просто невероятно украсили дом на праздники

"Неожиданный поворот на семейное Рождество"

Фото Reddit / kubrickie

"13 лет назад мы с моим товарищем проснулись в 3 часа ночи, чтобы упаковать автомобиль нашего друга в подарочную бумагу"

Фото Reddit / deldertime

"Мама подарила мне простыни из Super Mario. Мне 22 и я живу отдельно"

Фото Reddit / JohnnyCenter

"Вот так я пришел на работу на Рождество"

Фото Reddit / i8mygoldfish

"Рождественские открытки – это всегда весело"

Фото Reddit / highheat099

"Веселых праздников"

Фото Imgur / ThePertinentSquirrel

"Наше первое Рождество в нашей первой квартире. Денег было мало, но я хотел сделать праздник для нас"

Фото Reddit / hibiscus_biscuit

"Каждый день перед Рождеством я прихожу на работу в другом костюме. Это уже седьмой"

Фото Reddit / Dshack122

"Я работаю в доме престарелых, и готова сделать все, чтобы мои дедушки и бабушки улыбались"

Фото Imgur / karenScifiQueen

"Я нашел этот в пиджак в комиссионном магазине и 4 месяца ждал, чтобы его надеть"

Фото Reddit / Toledojoe

"Курьер Amazon, который привез мою посылку в 18:00 в канун Рождества"

Фото Reddit / pinkandperjurous