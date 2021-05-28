В ливерпульском кафе нашли меню 1913 года: что тогда заказывали британцы

Мастера, которые делали ремонт в небольшом кафе Leaf в Ливерпуле, что в Великобритании, обнаружили неожиданную находку – она в прямом смысле упала им на головы с потолка. Это меню более чем столетней давности, датированное 15 января 1913 года, и оно удивительно хорошо сохранилось.

Оказалось, что до Первой мировой войны здесь тоже было кафе под названием Yamen Cafe and Tea Rooms. Кроме меню, рабочие нашли еще и фуражку, брендированную надписью "Yamen", инструкцию к английской карточной игре в вист и бутылки.

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Меню кафе Yamen 1913 года / Фото Leaf

Владелица кафе Leaf Натали Хейвуд рассказала, что эти находки были сногсшибательными и даже жуткими для нее, ведь ее кафе, как и бывший Yamen, специализируется на чае. Она считает, что Yamen был высококлассным заведением, ведь в меню есть целое разнообразие блюд.

Итак, в 1913 году посетителям этого ливерпульского кафе предлагали: ирландское рагу, жареные почки, телятину, блюда из птицы, стейки с изысканными соусами, спагетти, сладкую выпечку, банановые оладьи, русский, индийский и китайский чай и много другого.



Ассортимент блюд в кафе в 1913 году / Фото Leaf

Качество и стандарты еды, которую подавали до Первой мировой войны, настолько дальновидные и продвинутые, что, вероятно, это место было кулинарной изюминкой Ливерпуля,

– убеждена Натали Хейвуд.

По ее словам, Болд-стрит, где расположен Leaf, в 1900-х годах была эксклюзивным районом, похожим на лондонскую Бонд-стрит. Ассортимент блюд в меню указывает на то, что Yamen работал тогда, когда Ливерпуль был богатым портовым городом.

Женщина решила использовать находки с пользой – чтобы сохранить их культурную ценность и сделать свое заведение более популярным. Прежде всего она планирует сделать предметы из Yamen частью интерьера нынешнего кафе, а также добавить в собственное меню 2 позиции – ирландское рагу и гренки по-валлийски. Также она хочет провести в Leaf специальный вечер, где будут подавать еще больше блюд из меню 1913 года.



Фуражка работника кафе Yamen / Фото Leaf

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