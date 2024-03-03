Послание нашли внутри камина. Произошло это во время проведения реставрационных работ.

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Рабочие, которые выполняли реставрационные работы на первом этаже офицерских кают в замке Элизабет, нашли в камине послание. Внутри был текст:

Агент 007 Джеймс Бонд. 26 февраля 1966 года. P.S. Секретный агент. Никому не говорите.

На обороте банкноты написано: "EA Blampied", что, возможно, является отсылкой к художнику из Джерси Эдмунду Блампие, который умер в августе 1966 года. Заметка была написана почти ровно через 2 месяца после выхода "Шаровой молнии", фильма о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли.



Записка, которую нашли в замке / Фото Jersey Heritage

"Нам нужна ваша помощь, чтобы пролить свет на загадочную записку", – написали в своей заметке представители Jersey Heritage.

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