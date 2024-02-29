В видео под названием “Время кенгуру” чего только нет: тверк, дрэг-квин, балерины, индийская танцовщица и куча друзей Кости из Австралийского национального университета, где он учился.

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Что известно об этой награде

Эту награду от Американской ассоциации содействия развитию науки ежегодно присуждают ученым и исследователям за то, что они объясняют сложные исследования широкой общественности с помощью танца, музыки и юмора.

Это невероятно. Победить в этом международном научном конкурсе – это как стать победителем "Евровидения", только все участники имеют докторские степени. Сообщить результаты исследований и установить четкую связь между наукой и сценическим искусством – это действительно серьезный вызов,

– сказал Коста.

Мужчина получил более 2 750 долларов за общий приз и приз по социальным наукам. Австралия выигрывает конкурс четвертый раз за 17 лет его существования:

в 2009 году участник от Сиднейского университета одержал победу за танцевальный ролик о применении витамина D для профилактики диабета;

через 2 года после этого победило видео о том, почему ортопедические имплантаты выходят из строя. В 2012 году награду снова получает участник от Сиднейского университета за работу, которая объясняла "эволюцию наноструктурной архитектуры в алюминиевых сплавах 7000 серии во время укрепления через старение и серьезные пластические деформации".

Коста создал развлекательное видео на основе своего четырехлетнего исследования поведения животных. Жюри в составе ученых, артистов и танцоров высоко оценило "Время кенгуру" за "чувство удивления и восхищения" и доступное научное объяснение о развитии сумчатых.

Танец мужчины, за который он получил приз: смотрите видео