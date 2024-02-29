У відео під назвою "Час кенгуру" чого тільки немає: тверк, дреґ-квін, балерини, індійська танцівниця та купа друзів Кости з Австралійського національного університету, де він навчався.

Дивіться також Одразу видно, хто в домі "керує": крихітне цуценя не впускає старших собак в дім – смішне відео

Що відомо про цю нагороду

Цю нагороду від Американської асоціації сприяння розвитку науки щорічно присуджують науковцям і дослідникам за те, що вони пояснюють складні дослідження широкій громадськості за допомогою танцю, музики та гумору.

Це неймовірно. Перемогти в цьому міжнародному науковому конкурсі – це як стати переможцем "Євробачення", тільки всі учасники мають докторські ступені. Повідомити результати досліджень і встановити чіткий звʼязок між наукою та сценічним мистецтвом – це справді серйозний виклик,

– сказав Коста.

Чоловік отримав понад 2 750 доларів за загальний приз і приз із соціальних наук. Австралія виграє конкурс четвертий раз за 17 років його існування:

у 2009 році учасник від Сіднейського університету здобув перемогу за танцювальний ролик про застосування вітаміну D для профілактики діабету;

через 2 роки після цього перемогло відео про те, чому ортопедичні імплантати виходять з ладу. У 2012 році нагороду знову отримує учасник від Сіднейського університету за роботу, яка пояснювала "еволюцію наноструктурної архітектури в алюмінієвих сплавах 7000 серії під час зміцнення через старіння та серйозні пластичні деформації".

Коста створив розважальне відео на основі свого чотирирічного дослідження поведінки тварин. Журі у складі науковців, артистів і танцюристів високо оцінило "Час кенгуру" за "почуття здивування та захоплення" та доступне наукове пояснення про розвиток сумчастих.

Танець чоловіка, за який він здобув приз: дивіться відео