Сейчас представители лотереи ищут того самого счастливчика.

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Заметим, что несколько человек в Арканзасе на прошлой неделе выиграли большие деньги, и многие забрали домой тысячи долларов призовых. Однако еще одного победителя до сих пор разыскивают.

Известно, что его победными номерами белого шара были 4, 27, 33, 41 и 42 номер Powerball 14.

Интересно! Победитель имеет 180 дней с момента розыгрыша, чтобы получить свой приз.

Ранее мы писали об американке, которая выиграла в лотерею 2900 долларов, однако из-за досадного стечения обстоятельств свой приз она так и не получила. По словам женщины ей переплатили 8000 долларов, когда она получала пособие по безработице. И именно поэтому ей отказались выплачивать приз в размере 2900 долларов.

А еще одна британка считала, что выиграла джекпот в 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако из-за технической ошибки она так и не смогла получить выигрыш.