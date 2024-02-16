Женщина считала, что заберет домой до 30 000 фунтов стерлингов, но оказалось, что ее приз скромнее - всего 10 фунтов.

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Сначала женщина, которая работает уборщицей, предположила, что она выиграла самый большой приз. Но когда она позвонила, чтобы проверить ситуацию, ей сказали, что она может ожидать только 10 фунтов стерлингов. Из-за технической ошибки она не увидела сумму, которая оказалась не джекпотом.

Я выигрывала 10 фунтов стерлингов раньше, они (представители лотереи) просто присылали небольшое сообщение. Но если это большая сумма, например десять, двадцать, тридцать или сорок тысяч, они обычно присылают сообщение и предупреждают, что придут лично. Это то объявление, которое они рекламировали уже три года,

– сказала женщина.

Именно поэтому женщина ждала чуда, но к сожалению, его не произошло.

А вот другой пенсионерке из США повезло больше. Бабушка из Северной Каролины выиграла впечатляющую сумму в лотерею. Получить приз в размере 265 152 долларов ей "помогли" ее внуки. Известно, что бабушка сыграла в лотерею Cash 5, указав в счастливом билете возраст своих внуков.