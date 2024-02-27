Наразі представники лотереї шукають того самого щасливчика.

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Зауважимо, що декілька людей в Арканзасі минулого тижня виграли великі гроші, і багато хто забрав додому тисячі доларів призових. Однак ще одного переможця досі розшукують.

Відомо, що його переможними номерами білої кулі були 4, 27, 33, 41 і 42 номер Powerball 14.

Цікаво! Переможець має 180 днів з моменту розіграшу, щоб отримати свій приз.

Раніше ми писали про американку, яка виграла у лотерею 2900 доларів, однак через прикрий збіг обставин свій приз вона так і не отримала. За словами жінки їй переплатили 8000 доларів, коли вона отримувала допомогу по безробіттю. І саме через це їй відмовилися виплачувати приз у розмірі 2900 доларів.

А ще одна британка вважала, що виграла джекпот у 30 тисяч фунтів стерлінгів. Однак через технічну помилку вона так і не змогла отримати виграш.