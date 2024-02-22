Как рассказала победительница, в 2020 году женщина потеряла работу в Disney и из-за пандемии Covid-19 мир остановился, поэтому она была вынуждена получать помощь.

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Почему женщина не получила приз

По словам женщины ей переплатили 8000 долларов, когда она получала пособие по безработице. И именно поэтому ей отказались выплачивать приз в размере 2900 долларов.

Когда я выиграла, я сказала, что могу заняться картой автомобиля, страхованием, оплатить некоторые счета, немного помочь своей семье, моим дочерям, моим внукам, дать им что-то,

– сказала женщина.

Адвокат по вопросам занятости, описал ситуацию как "уникальную" и объяснил, что, несмотря на то, что государство отказалось от переплаты, она все равно будет пытаться вернуть деньги.

"Вы должны прислать мне деньги. Вы забрали деньги, которые вам не принадлежат", – подчеркнула женщина.

Официальная позиция государства такова: женщина не получила приз, ведь имеет долг, который Министерство торговли обозначило как переплату компенсации по безработице.

Ранее британка считала, что выиграла джекпот в 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако из-за технической ошибки она так и не смогла получить выигрыш.