Профессор статистики из Гарвардского университета считает, что есть только один проверенный способ повысить ваши шансы на победу. Для кого-то он будет достаточно банальным.

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Весь секрет заключается в том, чтобы покупать больше билетов на каждую игру.

Как это работает

По словам Марка, шансы выиграть в лотерею на самом деле очень мизерные. Например для популярной лотереи Mega Millions выигрыш джекпота составляет 302,5 миллиона долларов. То есть очень маловероятно, что кто-то из нас заработает таким образом огромное состояние за свою жизнь.

Кроме того, ваши шансы остаются неизменными, если вы покупаете только один билет на игру, независимо от того, какие числа вы выберете.

Другими словами, предыдущий выигрыш в лотерею не улучшает и не уменьшает шансы выиграть в лотерею в будущем,

– рассказал ученый.

Лайфхаки, которые увеличат шансы на выигрыш в лотерею

Покупайте больше билетов

Это самый простой, но и самый известный способ увеличить свои шансы на выигрыш. Покупая больше билетов, вы фактически увеличиваете количество ваших "заявок" на выигрыш.

Объединяйтесь с другими

Создайте лотерейный синдикат из друзей, коллег или родственников. Это позволит покупать больше билетов и, соответственно, увеличить шансы на выигрыш. В случае победы, приз делится между всеми участниками синдиката.

Выбирайте менее популярные лотереи

Участвуя в менее популярных лотереях, где меньше конкурентов, вы автоматически повышаете свои шансы на выигрыш. Конечно, призы в таких лотереях могут быть меньше, но и шансы выиграть выше.

Исследуйте статистику

Некоторые лотерейные энтузиасты анализируют статистику выигрышных номеров в предыдущих тиражах и выбирают свои номера на основе полученных данных. Хотя прошлые результаты не гарантируют будущие выигрыши, это может быть интересным способом выбора номеров.