Професор статистики з Гарвардського університету вважає, що є лише один перевірений спосіб підвищити ваші шанси на перемогу. Для когось він буде досить банальним.

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Весь секрет полягає у тому, щоб купувати більше квитків на кожну гру.

Як це працює

За словами Марка, шанси виграти в лотерею насправді дуже мізерні. Наприклад для популярної лотереї Mega Millions виграш джекпоту складає 302,5 мільйона доларів. Тобто дуже малоймовірно, що хтось із нас заробить таким чином величезні статки за своє життя.

Крім того, ваші шанси залишаються незмінними, якщо ви купуєте лише один квиток на гру, незалежно від того, які числа ви виберете.

Іншими словами, попередній виграш у лотерею не покращує й не зменшує шанси виграти в лотерею в майбутньому,

– розповів вчений.

Лайфхаки, які збільшать шанси на виграш у лотерею

Купуйте більше квитків

Це найпростіший, але й найвідоміший спосіб збільшити свої шанси на виграш. Купуючи більше квитків, ви фактично збільшуєте кількість ваших "заявок" на виграш.

Об'єднуйтеся з іншими

Створіть лотерейний синдикат з друзів, колег або родичів. Це дозволить купувати більше квитків і, відповідно, збільшити шанси на виграш. У разі перемоги, приз ділиться між усіма учасниками синдикату.

Обирайте менш популярні лотереї

Беручи участь у менш популярних лотереях, де менше конкурентів, ви автоматично підвищуєте свої шанси на виграш. Звичайно, призи в таких лотереях можуть бути меншими, але й шанси виграти вищі.

Досліджуйте статистику

Деякі лотерейні ентузіасти аналізують статистику виграшних номерів у попередніх тиражах і вибирають свої номери на основі отриманих даних. Хоча минулі результати не гарантують майбутні виграші, це може бути цікавим способом вибору номерів.