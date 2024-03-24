В Камбодже запретили мелодичные гудки на авто, потому что люди устраивают танцы и создают ДТП
Источник:The Guardian
В Камбодже премьер-министр Хун Манет на официальном уровне запретил мелодичные звуковые сигналы автомобилей. Все из-за того, что люди танцуют на дорогах и обочинах под такие звуки.
Премьер призвал Министерство общественных работ и транспорта и полицию "немедленно принять меры".
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Говорится о любом транспорте, у которого обычный гудок заменен на мелодичный. Камбоджийский премьер требует восстановить стандартный тип сигнала для всех авто.
В сети уже разместили немало видео, на которых видно "неподобающее поведение некоторых людей, особенно молодежи и детей, которые танцуют на обочине под музыкальные звуки гудков грузовиков".
По мнению Манета, танцы влияют на общественный порядок и создают опасность для дорожного движения.
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