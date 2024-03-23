Известно, что мужчина с помощью своей одежды придумал, как зарабатывать на туристах.

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Как выглядел мужчина

Мужчина переоделся в костюм медведя и требовал от туристов денег. Польская актриса Анна Турнау рассказала, что она просто снимала на видео популярную в Закопане улицу, когда к ней подошел переодетый в медведя человек и начал требовать деньги за видео.

Какое наказание грозит мужчине

Муниципальная полиция наложила на мужчину сразу 11 штрафов. Поражает, но тот с легкостью платит их. В то же время поймать его с поличным, то есть на вымогательстве денег с прохожих, не так просто.

Городских охранников в форме видно издалека. Увидев их, медведь убирается из занимаемого им пространства, прячась в разных местах. Полицейские не видят этого медведя в любой момент времени,

– рассказал Марек Тшаскош из муниципальной полиции Закопане.

В то же время правоохранители заверили, что планируются более серьезные меры. Мужчина, который маскируется под плюшевого медведя, может оказаться перед судом.

Ранее в Италии правоохранители остановили самую старую нарушительницу. Бабушка, которой исполнилось уже 103 года, каталась по городу без водительского удостоверения около часа ночи. Женщину заметили только потому, что свидетели заявили в полицию, что белый автомобиль продолжал ездить по центру города после полуночи.