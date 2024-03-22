Худшей ситуации невозможно и представить.

Смотрите также Часами сидит перед объективом: кошка будто очарована камерой наблюдения – забавное видео

Известно, что женщина как раз собиралась идти в церковь, чтобы попрощаться с умершим. Однако не успевала прийти вовремя, поэтому включила прямую трансляцию перед началом службы, чтобы попрощаться с покойным.

Думая, что камера выключена, мама двоих детей разделась догола, чтобы принять душ, и совсем не знала, что ее транслируют перед переполненной церковью. Весь процесс принятия душа был выставлен на всеобщее обозрение.

Подумайте об этой несчастной женщине... В ее семье кто-то умер, а она собиралась только на поминки. Она не смогла попасть на похороны,

– сказал ведущий трансляции впоследствии.



Курьезный момент / Фото dailymail.co.uk

Известно, что в Лондоне отпевали отца троих детей, который умер от онкологии. Один из посетителей рассказал о курьезном инциденте: "Она появилась на поминках... Десять минут спустя, плача и не имея никакого представления о том, что произошло".

Ранее мы писали о женщине, которая обратилась с просьбой к строителям, чтобы те замуровали мешавшую ей стену,. Однако после завершения их работы, она услышала странные звуки.