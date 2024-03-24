Премьер призвал Министерство общественных работ и транспорта и полицию "немедленно принять меры".

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Говорится о любом транспорте, у которого обычный гудок заменен на мелодичный. Камбоджийский премьер требует восстановить стандартный тип сигнала для всех авто.

В сети уже разместили немало видео, на которых видно "неподобающее поведение некоторых людей, особенно молодежи и детей, которые танцуют на обочине под музыкальные звуки гудков грузовиков".

По мнению Манета, танцы влияют на общественный порядок и создают опасность для дорожного движения.

Ранее в сети завирусилось видео, на котором женщина случайно сняла себя обнаженной в душе. Произошло это во время похоронной трансляции в прямом эфире. Известно, что женщина как раз собиралась идти в церковь, чтобы попрощаться с умершим. Однако не успевала прийти вовремя, поэтому включила прямую трансляцию перед началом службы.