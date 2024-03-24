Прем'єр закликав Міністерство громадських робіт і транспорту та поліцію "негайно вжити заходів".

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Мовиться про будь-який транспорт, в якого звичайний гудок замінений на мелодійний. Камбоджійський прем'єр вимагає відновити стандартний тип сигналу для всіх авто.

У мережі вже розмістили чимало відео, на яких видно "неналежну поведінку деяких людей, особливо молоді та дітей, які танцюють на узбіччі під музичні звуки гудків вантажівок".

На думку Манета, танці впливають на громадський порядок і створюють небезпеку для дорожнього руху.

Раніше у мережі завірусилося відео, на якому жінка випадково зняла себе оголеною в душі. Сталося це під час похоронної трансляції в прямому ефірі. Відомо, що жінка якраз збиралася йти до церкви, аби попрощатися із померлим. Однак не встигала прийти вчасно, тож увімкнула пряму трансляцію перед початком служби.