Мужчина указал в приложении, что он находится в Олимпийской деревне, а программа начала предлагать ему спортсменок, которые на самом деле сейчас там живут и тоже пользуются Tinder. Он опубликовал видео, в котором показал и объяснил, как это можно сделать.

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Ролик стал вирусным и за неделю собрал 6,7 миллиона просмотров. Однако после публикации он обнаружил, что Tinder перестал показывать ему спортсменок. Зато среди пользователей с местом нахождения в Олимпийской деревне появилось огромное количество других людей, которые решили воспользоваться способом тиктокера.

Я рад, что другие люди используют мой метод даже если это означает, что сейчас в приложении почти невозможно найти олимпийцев. На выходных я был в Tinder и видел нескольких пользователей, в профилях которых было написано: "Я здесь из-за видео с тиктока",

– рассказал Рид Кавнер.

Несмотря на высокую конкуренцию, которая неожиданно появилась в виртуальной Олимпийской деревне, тиктокеру все-таки удалось пообщаться с олимпийской спортсменкой. Его видео прокомментировала канадская пловчиха Кэтрин Савард. Она оставила под роликом 5 смайликов с поднятыми руками.

На следующий день он опубликовал еще одно видео, в котором пытался сказать что-то по-французски. Он сделал это, потому что в Tinder-профиле спортсменки прочитал, что ей нравятся мужчины, которые говорят по-французски.

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