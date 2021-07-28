Чоловік вказав у додатку, що він перебуває в Олімпійському селищі, а програма почала пропонувати йому спортсменок, які насправді зараз там живуть і також користуються Tinder. Тож він опублікував відео, в якому показав та пояснив, як це можна зробити.

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Ролик став вірусним і за тиждень зібрав 6,7 мільйона переглядів. Проте після публікації він виявив, що Tinder перестав показувати йому спортсменок. Натомість серед користувачів з місцем знаходження у Олімпійському селищі з'явилася величезна кількість інших людей, які вирішили скористатися способом тіктокера.

Я радий, що інші люди використовують мій метод навіть якщо це означає, що зараз у додатку майже неможливо знайти олімпійців. На вихідних я був у Tinder і бачив кількох користувачів, у профілях яких було написано: "Я тут через відео з тіктока",

– розповів Рід Кавнер.

Попри високу конкуренцію, яка несподівано з'явилася у віртуальному Олімпійському селищі, тіктокерові все-таки вдалося поспілкуватися із олімпійською спортсменкою. Його відео прокоментувала канадська плавчиня Кетрін Савард. Вона залишила під роликом 5 смайликів із піднятими руками.

Наступного дня він опублікував ще одне відео, в якому намагався сказати щось французькою. Він зробив це, бо у Tinder-профілі спортсменки прочитав, що їй подобаються чоловіки, які розмовляють французькою.

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