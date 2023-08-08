Картина под названием "Старый мост через Эйвон", на которой изображено дерево у моста, подписана именем Констебла. По оценкам экспертов, художник написал его в 1820-х годах.

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Эту картину нашли супруги Саймон и Адити Кроуфорд. Именно они сейчас управляют замком Кроуфордленд, расположенным в 40 километрах от Глазго.

Стоимость картины составляет 2,5 миллиона долларов. Ранее холст признали подделкой, однако новое исследование обнаружило, что оно подлинное.

Это смешно, потому что это картина, которую я видел не знаю сколько раз, и никогда не обращал на нее внимания,

– сказал Кроуфорд.



Супруги случайно обнаружили оригинальную работу Джона Констебла/ Фото Daily Mail

Раньше мужчина в США обнаружил на кукурузном поле 700 редких золотых долларов, принадлежавших к временам Гражданской войны. Эти монеты имеют стоимость, которая может достигать миллионов. Официальный дилер монет GovMint уже назвал это открытие "Великим Кентуккийским сокровищем".

Добавим, что недавно стало известно о еще одной находке – картину Питера Пауля Рубенса, которую считали исчезнувшей на протяжении нескольких веков. Раньше ее ошибочно называли работой Лорана де ла Ира. Речь идет о холсте "Святой Себастьян, за которым ухаживают два ангела". Работу над ним Рубенс завершил более 400 лет назад.

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