Картина під назвою "Старий міст через Ейвон", на якій зображено дерево біля мосту, підписана іменем Констебла. За оцінками експертів, художник написав її в 1820-х роках.

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Цю картину знайшло подружжя Саймон та Адіті Кроуфорд. Саме вони зараз управляють замком Кроуфордленд, що розташований за 40 кілометрів від Глазго.

Вартість картини сягає 2,5 мільйона доларів. Раніше полотно визнали підробкою, однак нове дослідження виявило, що воно справжнє.

Це смішно, тому що це картина, яку я бачив не знаю скільки разів, і ніколи не звертав на неї уваги,

– сказав Кроуфорд.



Подружжя випадково виявило оригінальну роботу Джона Констебла/ Фото Daily Mail

Раніше чоловік у США виявив на кукурудзяному полі 700 рідкісних золотих доларів, що належали до часів Громадянської війни. Ці монети мають вартість, що може досягати мільйонів. Офіційний дилер монет GovMint вже назвав це відкриття "Великим Кентуккійським скарбом".

Додамо, що не так давно стало відомо про ще одну знахідку – картину Пітера Пауля Рубенса, яку вважали зниклою протягом кількох століть. Раніше її помилково називали роботою Лорана де ла Іра. Мовиться про полотно "Святий Себастьян, якого доглядають два ангели". Роботу над ним Рубенс завершив понад 400 років тому.

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