Мовиться про полотно "Святий Себастьян, якого доглядають два ангели". Роботу над ним Рубенс завершив понад 400 років тому.

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У скільки картина обійшлась новому власнику

На полотні зображений римський солдат Себастьян, пронизаний стрілами. Чоловіка залишили помирати після того, як він навернувся до християнства. Та врешті йому вирішили допомогти янголи.

Цікаво! Вартість картини оцінювали у суму від 5 до 7,7 мільйона доларів. Врешті, 5 липня її продали за понад 6,3 мільйона. Хто новий власник – поки невідомо.

Чому виникла плутанина з автором

Востаннє слід картини фіксували ще на початку 1730-х років – у сім'ї Спіноли, генуезьких покровителів художника. Згодом вона загубилася аж на три століття, поки не з'явилась в американському штаті Міссурі у 1963 році.

Цікаво, що у 2008 році полотно вже виставляли на аукціоні Sotheby's. Втім, через відсутність даних про його походження, автора ідентифікували неправильно. Тоді картину продали як твір французького художника Лорана де ла Іра.



"Святий Себастьян, якого доглядають два ангели", Рубенс / Фото Sotheby's

Справжнього автора допоміг встановити рентгенівський аналіз. Науковці також виявили зміни в остаточному варіанті картини. Рубенс зобразив Святого Себастьяна обличчям в інший бік, а також упустив ще одну стрілу, що пронизала його праве стегно.

Ця прекрасно збережена картина, сповнена італійського досвіду Рубенса, є доказом того, що навіть імена великих художників можуть бути втрачені для історії,

– пояснив Джордж Гордон з відділу картин старих майстрів Sotheby's.