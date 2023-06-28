Кілен загубив перстень одразу після випуску з середньої школи Watchung Hills (WHRHS) на березі Джерсі. Тоді він разом зі друзями відпочивали на пляжі у Пойнт-Біч.

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"Сюрприз" через 50 років

Американець подумав, що втратив цінну згадку про шкільні роки назавжди. Втім, через кілька десятків років перстень неочікувано повернувся до нього.

Цікаво! "Випускним" перснем у США називають прикрасу, яку випускники середньої школи, коледжу чи університету носять на згадку про останній навчальний рік. Цій традиції вже майже 200 років. Після випуску перстень набуває статусу "знака пошани", подібного до диплома.

Хто і як знайшов перстень Кілана

21-річний Ентоні Дімарія-Садорскі випадково наткнувся на прикрасу біля свого будинку. Він помітив річ, яка виблискує на сонці, і вирішив розгледіти її зблизька. Юнак помітив на персні дату випуску і захотів розшукати власника.

Ентоні написав допис про свою знахідку у фейсбуці, за лічені хвилини його поширили десятки разів, зокрема – у групі випускників Watchung Hills. Один із її учасників групи впізнав загублену прикрасу Кілена і позначив його. "Боже, я не міг у це повірити. Це ж божевілля", – відреагував Кілен.



Такий вигляд мав загублений перстень / Архівне фото, надане Patch

Знайдений перстень трохи пошкоджений, тож Кілен відніс його у ювелірну майстерню, щоб відполірувати й змінити розмір. "Я хотів би носити його знову", – пояснив він. Чоловік вважає дивом те, що Дімарія-Садорскі знайшов прикрасу. "А потім ще й доклав особливих зусиль, щоб знайти мене — це особливий вид добра. Це чудово", – підкреслив він.