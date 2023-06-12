Подробиці неймовірної знахідки

Агент з нерухомості Джон Рейєс та його родина на сьомому небі від щастя. Річ у тому, що у підвалі будинку покійного тестя, який жив там 50 років, вони знайшли величезну кількість монет. Сума знахідки – близько мільйона пенні!

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Цікаво, що спочатку вони натрапили на кілька монет у розірваних паперових рулонах. А вже потім виявили мішки, ящики та десятки банківських сумок, які були переповнені пенні.

Згодом чоловік згадав, що його свекор був відомим м'ясником у Голлівуді та мав звичку купувати мідні пенні, прогнозуючи, що згодом їхня вартість почне зростати. Але про те, що він сховав скарб для нащадків – ніхто та ніколи б не здогадався, якби не ця випадковість.

Банки відмовили чоловіку в допомозі

Спершу Джон хотів просто обміняти знахідку на більш придатну для використання готівку, але не все так просто. Виявилось, що місцеві банки не можуть з цим допомогти.

Вони казали, що у них немає місця в сховищі. І щоб я більше не приносив це сюди,

– згадував Рейєс слова одного менеджера банку.

Джон Рейєс не знає, що робити зі знахідкою / Фото movefastmovenow.com

Тому чоловік перевіз все до свого будинку в Онтаріо.

Це було непросто. Мішок за мішком… Нам доводилося виносити їх із підвалу, підійматися сходами й завантажувати у вантажівки. Знадобився цілий день тільки для того, щоб витягти їх з підвалу,

– говорить він.

Зараз Джон розмістив монети на сайті перепродажу OfferUp, попросивши за них 25 000 доларів.

Зі мною зв'язалися кілька колекціонерів монет або людей, які спеціалізуються в цій галузі, Вони сказали мені, що це те, що не слід продавати. Їхня цінність полягає в унікальності,

– сказав чоловік.

Чи продасть він все-таки знахідку, чи залишить на згадку – поки все ж вагається з остаточним рішенням.