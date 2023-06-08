Як вдалося знайти реліквію

Хотіли знести будівлю, а знайшли 118-річну капсулу часу! Саме так можна описати події, що стались у пожежній частині Маріона. Кілька співробітників почали бити молотком стіну, щоб видалити наріжний камінь будівлі, аби його можна було зберегти. Та у середині цього каменя помітили дивний ящик. А далі – як у фантастичному фільмі.

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Ящик, який знайшли пожежники / Фото Yahoo! News Саме в ньому багато років зберігалися "скарби": дев’ять старовинних значків пожежників, список пожежної частини 1905 року та чотири місцеві газети 118-річної давнини. Також чоловіки знайшли оригінальний договір оренди майна від компанії Marion Power Shovel до міста Маріон, запрошення 1878 року від пожежного департаменту Дельфоса на ігри пожежників Асоціації волонтерів північно-західного штату Огайо та лист начальника пожежної охорони на той час, у якому мова йшла про те, що наріжний камінь закладено 20 липня 1905 року.

За допомогою пари ножиць ми відкрили справжню капсулу час" і були в захваті,

– повідомили представники пожежної служби Маріон.

Знахідки пожежників / Фото City of Marion Ohio Fire Department

Реакція мешканців

Звичайно, така подія сколихнула місто та викликала бурю емоцій.

"Це так чудово", – прокоментував місцевий житель.

"Ви повинні зробити капсулу часу з подібним вмістом. Це було б круто", – порадив інший.

"Я був здивований, що в тій коробочці так багато історії!" – сказав мешканець.

Пізніше представники департаменту додали, що ці предмети зберігатимуться в Історичному товаристві округу Маріон, поки буде йти будівництво нової пожежної частини. А вже потім будуть розміщені там у вітрині, аби кожен мав змогу побачити диво-знахідки у будь-який час.