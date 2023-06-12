Подробности невероятной находки

Агент по недвижимости Джон Рейес и его семья на седьмом небе от счастья. Дело в том, что в подвале дома покойного тестя, жившего там 50 лет, они нашли огромное количество монет. Сумма находки – около миллиона пенни!

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Интересно, что сначала они наткнулись на несколько монет в разорванных бумажных рулонах. А уже потом обнаружили мешки, ящики и десятки банковских сумок, переполненных пенни.

Впоследствии мужчина вспомнил, что свекор был известным мясником в Голливуде и имел привычку покупать медные пенни, прогнозируя, что впоследствии их стоимость начнет расти. Но о том, что он спрятал сокровище для потомков – никто и никогда не догадался, если бы не эта случайность.

Банки отказали мужчине в помощи

Сначала Джон хотел просто обменять находку на более пригодные для использования наличные деньги, но не все так просто. Оказалось, что местные банки не могут с этим помочь.

Они говорили, что у них нет места в хранилище. И чтобы я больше не приносил это сюда,

– вспоминал Рейес слова одного менеджера банка.

Джон Рейес не знает, что делать с находкой / Фото movefastmovenow.com

Поэтому мужчина перевез все в свой дом в Онтарио.

Это было непросто. Мешок за мешком… Нам приходилось выносить их из подвала, подниматься по лестнице и загружать в грузовики. Понадобился целый день только для того, чтобы вытащить их из подвала,

– говорит он.

Сейчас Джон разместил монеты на сайте перепродажи OfferUp, попросив за них 25 000 долларов.

Со мной связались несколько коллекционеров монет или людей, специализирующихся в этой области, они сказали, что это не следует продавать. Их ценность заключается в уникальности,

– сказал мужчина.

Продаст ли он все-таки находку, или оставит на память – пока еще сомневается с окончательным решением.